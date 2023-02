Mari Antunes surpreende público com participação de Juliette

Puxando o bloco Uau, a cantora Mari Antunes surpreendeu o público presente no último dia do Carnaval de Salvador, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). A cantora anunciou a participação da campeã do Big Brother Brasil de 2021, Juliette, e levou os foliões à loucura.

"Hoje é o último dia. Tem fogo aí? Vamos nos divertir demais. Aqui é o comecinho do negócio e eu quero trazer Juliette. Já vou mudar o script. Vem, Juliette", anunciou Mari.

Juliette apareceu para o folião na altura do Farol da Barra. Declarando estar arrepiada com o Carnaval de Salvador, a cantora acenou para os fãs e lembrou da época do BBB, fazendo menção aos cactos.

"Eu estou toda arrepiada. Oi Salvador! Eu estou muito feliz de estar aqui, ontem eu estava aí, hoje estou cantando, o que não me falta é felicidade e é sobre isso", afirmou a artista.

Juntas, Mari Antunes e Juliette cantaram ‘Baianidade Nagô’, um dos hinos do Carnaval de Salvador.