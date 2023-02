Maurício Lima faz balanço das ações da Guarda Municipal no Carnaval

O Diretor-Geral da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador, Maurício Lima, falou ao Portal A TARDE na tarde deste domingo,19, no circuito Campo Grande, onde apresentou um balanço das ações da guarda nesses quatro dias de carnaval.

De acordo com Lima, mais de 1200 guardas civis do município trabalham conjuntamente com outros órgãos municipais e estaduais para garantir a tranquilidade da festa para os foliões.

"A guarda está ai com mais de 1200 agentes ajudando todas as secretarias. A principal dela é a Transalvador, no ordenamento do trânsito, e a Semop, no ordenamento dos ambulantes. Mas também junto com a Semob, dando proteção às áreas de desembarque e embarque das pessoas pra virem pro circuito e voltarem pras suas casas. Então, uma operação bem grande e em conjunto com a Polícia Militar fazendo o patrulhamento preventivo, dando segurança e conforto ao cidadão".

O Diretor comemorou os baixos índices de brigas nos circuitos e falou da nova Operação Pipoca, que coloca agentes da Guarda Civil à paisana entre os foliões.

"Até o momento, uma operação de muita tranquilidade, e o que a gente tá vendo na rua é que um comportamento antigo que se tinha no Carnaval, de ter muitas brigas espontâneas, não está acontecendo. É o que eu estou visualizando, que estou recebendo de retorno das equipes da guarda. Tem é muita gente curtindo, muita gente brincando e alguns casos de furto que estão acontecendo bastante ao longo dos circuitos. Neste ano, a gente lançou a Operação Pipoca de B oa, da Guarda Municipal, onde 50 Guardas Municipais estão velados, sem uniforme, verificando todas as situações, principalmente essa dos furtos pra tentar flagrar e encaminhar pra Polícia Civil para devida apuração. Uma atuação da guarda irretocável até o momento, de muita tranquilidade, de equilíbrio, de força ao mesmo tempo, então a gente quer que permaneça assim até a Quarta-Feira de cinzas", concluiu Maurício Lima.



Atendimentos e Ocorrências

O Núcleo de Estatísticas da Guarda Civil contabilizou, na última noite, 93 atendimentos e 10 ocorrências. Destaque para uma ação com o Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), onde agentes da GCM acionaram prepostos do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), após um homem com mandado em aberto ter sido identificado pelo reconhecimento facial. O conduzido possuía ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal e Júri e Execuções Penais de Simões Filho, por ter praticado ato de violência doméstica e familiar contra a mulher. “Estamos atentos ao Carnaval, através dos diversos serviços que estão sendo prestados pela Guarda Civil Municipal. Um destes através das câmeras de videomonitoramento, com agentes nossos atuando no CICC e na nova Central da GCM, o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (CICOMV ), instalado na sede da Guarda Civil”, detalhou o Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima.