Menos de 5% dos testes para Covid-19 deram positivo durante o Carnaval

Uma tenda de testagem para detecção de Covid-19 foi montada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, em Salvador, para o Carnaval de 2023. Segundo os dados dos seis dias de folia, menos de 5% das pessoas que buscaram voluntariamente o local testaram positivo para a doença.

No geral, 82 pessoas buscaram atendimento na UPA e apenas quatro receberam diagnóstico positivo da doença.

“Com mais de sete milhões de doses aplicadas contra a Covid-19 conseguimos criar uma importante barreira sanitária nesse Carnaval, o que foi fundamental para atingirmos esse resultado. A imunização é importantíssima para vencermos a batalha contra o vírus, por isso peço que aqueles que ainda não completaram o ciclo com todas as doses compareçam aos postos para continuarmos mantendo Salvador livre de casos mais graves da doença. Nesta quinta-feira, 22, nossas unidades retomam as atividades normais, com aplicação da vacina”, disse a vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos.

A vacinação contra a Covid-19 foi retomada nesta quinta-feira, 22, nos postos de saúde, das 8h às 16h. Os testes para identificação da doença também voltam a ser oferecidos em cerca de 40 unidades de saúde. A lista dos postos pode ser conferida no site da SMS.