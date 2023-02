Novo vazamento forma cratera gigante no circuito Barra/Ondina

Um novo rompimento na rede de abastecimento da Embasa provocou a formação de uma cratera gigante no final do circuito Dodô na Barra/Ondina. Segundo a Prefeitura, o vazamento afetou a área de trabalho dos ambulantes.

A adutora se rompeu próximo ao trio da banda Eva, por volta das 5h, entre as avenidas Milton Santos e Oceânica. Ao perceber que o asfalto estava cedendo, o motorista do veículo se deslocou para evitar prejuízos. Todos os trios precisaram ser retirados do local. O fornecimento de água no local foi interrompido.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade, por ser dentro do circuito, o rompimento não causou transtornos ao trânsito e à operação do transporte. Equipes da Prefeitura foram acionadas e atuam para dar suporte à Embasa, responsável pela situação.

Em coletiva na manhã deste sábado, o prefeito Bruno Reis lamentou a situação. Ele disse que a adutora é menor do que a outra que rompeu na Av. Reitor Miguel Calmon, na quinta-feira, 16, primeiro dia de carnaval, e que a situação deve ser regularizada até às 15h.

"Essa (adutora) é de 300 milímetros, então é menor do que a outra. Eles já estão lá, fazendo a manutenção da rede, assim que eles concluírem, nós vamos restabelecer todo o pavimento. A nossa expectativa é de estar às 15h com esse problema resolvido. A gente lamenta que isso esteja acontecendo. Na quinta-feira prejudicou muito o nosso trabalho e hoje ali, no coração do circuito, no final da Barra-Ondina, é uma rede relativamente nova (..) Isso prejudica, agora estamos sem água naquela região, aí os banheiros containers não podem funcionar, fora os transtornos causados aos visitantes. Tem muitos hotéis e turistas ali", explicou ele ao Portal A TARDE.

A Secretaria de Manutenção (Seman) dará apoio para asfaltar o local assim que a Embasa conseguir resolver o vazamento e fechar a cratera.