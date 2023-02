Carro cai em cratera após adutora romper em avenida de Salvador

Um carro foi engolido por uma cratera na Avenida Reitor Miguel Calmon, após fortes chuvas que alagaram a região, na manhã desta quinta-feira, 16. Em vídeo divulgados por transeuntes que passavam pelo região, mostram duas pessoas que chegaram a ficar sob o carro antes de afundar totalmente. Em um dos vídeos divulgados é possível ouvir pessoas clamando por "socorro".

null Cidadão Repórter

Vídeos mostram duas pessoas tentando se salvar após carro ser engolido por cratera | Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Após dias de céu claro, a chuva apareceu durante a manhã desta quinta-feira, 16, o que trouxe prejuízos em diversos pontos da cidade. Lembrando que hoje é a abertura oficial e início do Carnaval de Salvador



A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), informou que o trânsito permanece comprometido no Vale do Canela, e pede que os motoristas usem a Avenida Vasco da Gama ou o Vale dos Barris.

Em nota a Embasa afirmou que que o abastecimento de água foi interrompido em diversos pontos da cidade após o rompimento de uma adutora e que os reparos estão em andamento e previstos para serem concluídos até às 17h.