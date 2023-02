Osni Cardoso quer "acesso fácil" aos produtos da agricultura familiar

O secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Osni Cardoso, afirmou que o governo do Estado vai priorizar e investir na agricultura familiar. O titular da Pasta acompanha a saída do bloco Ilê Aiyê, neste sábado, 18, no Curuzu, em Salvador.

"Nós já temos um volume alto de investimentos neste segmento. É uma ajuda que vem do senador Jaques Wagner, do ministro Ru Costa, bem como do governador Jerônimo, que já passou pela Pasta e sabe como ninguém da necessidade dessa valorização", afirmou.

Osni destacou o trabalho dos agricultores e afirmou que tudo é feito com capricho e amor por eles, desde a plantação até a colheita.



"O povo precisa conhecer os produtos da agricultura familiar. O trabalho é feito com muito carinho e amor envolvidos. Nós vamos inaugurar 106 mercados no interior do Estado, mais de 300 agroindústrias e fazer com que esses produtos cheguem aos grandes centros. É uma forma das pessoas comprarem produtos sem agrotóxicos, mas que muita gente não conhece. Esses produtos vão chegar sobretudo na mesa de quem tem fome", finalizou.