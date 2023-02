Ouvidoria contabiliza mais de 16 mil registros no Carnaval

Durante os seis dias oficiais de Carnaval, de 16 a 21 de fevereiro, a Ouvidoria Geral do Município (OGM) totalizou 16.991 mil registros, sendo 99,4% contabilizadas pelas equipes de rua e 0,6% atendidas pelo atendimento do Fala Folião 156. De acordo com o órgão, entre os elogios dos foliões à Ouvidoria, o destaque foi as atrações nos palcos alternativos e as atrações nos bairros, que este ano se estendeu para 9 localidades.

Este ano, o órgão da Prefeitura aponta que o destaque foi para o aumento na quantidade de elogio. Do total, 49,4% dos registros foram elogios com relação a organização da festa, atrações para foliões pipoca, atuação da Ouvidoria com a entrega de pulseira de identificação para crianças, qualidade na iluminação nos circuitos e nos entornos, Limpeza nos circuitos após as atrações.

Informações e solicitações

A maioria das orientações, 29,1%, diz respeito a informações gerais sobre o Carnaval. Entre as principais dúvidas estavam informações sobre acesso aos circuitos, horário das atrações, locais de entrada das arquibancadas, acesso aos camarotes e localização de estabelecimentos. Do total de registros, 5% foram solicitações, a exemplo de fiscalização de Poluição Sonora nas ruas intermediárias dos circuitos e limpeza nos entornos dos circuitos.

Sugestões

Já 5,9% dos foliões optaram por fazer sugestões para a folia momesca. Entre os palpites mais citados estão a inclusão do pré-carnaval no Circuito Osmar, a criação de uma vila infantil, aumento da quantidade de lixeiras, mudanças na localização de pontos de ônibus, acesso mais fácil aos circuitos e mudança na exclusividade da cervejaria.

Ainda de acordo com o balanço da Ouvidoria, foram contabilizadas 10,1% reclamações que juntamente com as solicitações e sugestões, foram encaminhadas imediatamente aos órgãos competentes para análise e providência, conforme determinação do Prefeito.

Nos bairros

A Ouvidoria também foi parte integrante no carnaval dos bairros. Durante os dias da programação, foram totalizados 3.027 registros. As localidades de Cajazeiras; Periperi; Itapuã; Liberdade; Boca do Rio; Plataforma; Pau da Lima; Nordeste e Rio Vermelho puderam usufruir da festa com uma ampla grade de atrações. A equipe ainda intermediou junto ao órgão operacional uma solicitação de urgência no bairro de Cajazeiras, onde foi acionado imediatamente a ambulância da SAMU. Outra demanda foi registrada com a Secretária de Políticas para as Mulheres (SPMJ) sobre uma importunação sexual com as atendentes no Campo Grande.