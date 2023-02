Pagode baiano toma conta do circuito Osmar

O pagode baiano é o ritmo que domina o circuito Osmar, no Campo Grande, no quinto dia do Carnaval de Salvador deste ano. Nesta segunda-feira, 20, os foliões pulam com o ritmo acelerado da percussão dos cantores Igor Kannário, A Dama, Oh Polêmico, 7Kssio.

E os presentes acompanharam os trios e fizeram os passinhos das músicas de sucesso deste Carnaval, em especial “Deixa eu botar meu boneco”, aposta para a festa momesca de Oh Polêmico.

Na avenida, o cantor Igor Kannário tocou a canção e ainda mandou recado para o cantor Leo Santana, que concorre com "Zona de Perigo" a música do Carnaval.

"Com todo o respeito ao Leo, mas a música do Carnaval tem que ser 'Deixa eu botar meu boneco'", disse Igor Kannário, que comandou uma pipoca com milhares de foliões no Campo Grande.

Ainda no circuito, Oh Polêmico cantou no trio de 7Kssio um remix do sucesso, com a mistura da percussão do pagode baiano com o som eletrônico que faz parte das produções do anfitrião da pipoca.