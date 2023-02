Pesquisa aponta aprovação superior a 92% dos turistas no Carnaval

Uma pesquisa realizada com 1.527 turistas que passaram o Carnaval em Salvador, entre os dias 11 e 26 de fevereiro, apontou uma satisfação dos visitantes com a capital baiana em todas as áreas do levantamento, segundo informações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). A qualidade das atrações turísticas na capital baiana foi aprovada por 92,3% dos entrevistados.

Do total de pessoas que avaliaram positivamente as atrações turísticas na cidade, 48,2% consideraram excelentes, 26,7% ótimas e 17,4% boas. Dos 7,7% que não aprovaram, a maioria explicou que não teve a oportunidade de visitar. Já o setor hoteleiro recebeu aprovação de 86,6%. Além disso, 37,6% dos turistas consideram a hospedagem “excelente” em Salvador, enquanto 30,7% ótima e 18,3% boa.

Iluminação e limpeza

Outras áreas que mereceram destaque foram a iluminação pública e limpeza urbana, com 86,3% e 83% de aprovação, respectivamente. A mobilidade urbana também foi mencionada na aferição, com um total de 63,6% de aprovação.

Perfil do turista

A pesquisa também traçou pontos sobre os turistas que visitaram a capital durante o Carnaval. Do total de visitantes, 55% foram do interior da Bahia e 45% de outros estados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Outros 3,3% são estrangeiros, oriundos principalmente de Portugal, Estados Unidos, Itália, Alemanha, França e Espanha.

A taxa de ocupação hoteleira registrada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Seção Bahia (ABIH Bahia) chegou a 96,50% em Salvador, com picos de 100% nos hotéis próximos aos circuitos da festa. Já a movimentação econômica turística nesta temporada ultrapassou a marca de R$1,8 bilhão.

Levando em consideração somente os gastos dos turistas durante os seis dias oficiais do Carnaval, foram cerca de R$6.353 desembolsados pelos visitantes nacionais (exceto Bahia); aproximadamente R$2.307 para os baianos oriundos do interior; e cerca de R$4.524 desembolsados pelos turistas estrangeiros.

Voos e cruzeiros

Atracaram no Porto de Salvador, entre os dias 16 e 22 de fevereiro, quatro navios de cruzeiro marítimo. Somando a capacidade total de passageiros, os navios chegaram a transportar aproximadamente 17,5 mil pessoas.

De acordo com os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 951 voos partiram e chegaram na capital baiana durante o período de 16 a 22 de fevereiro de 2023, sendo 477 pousos. Ainda segundo dados da Anac, tais pousos ofereceram uma capacidade total para atender a 80.542 passageiros, sendo 76.721 em voos nacionais e 3.821 em internacionais.