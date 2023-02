Polícia desarticula esquema de venda de celulares furtados no Carnaval

A polícia prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira, 17, um suspeito de comercializar celulares furtados e roubados no período do Carnaval. A ação teve participação de policiais da Delegacia da Defesa do Consumidor (DECON), na “Operação Desbloqueio Carnaval 2023”.

A delegada Joana Angélica Santos, titular da unidade, afirmou que as investigações contra uma loja no centro de Salvador tiveram início após uma denúncia anônima. “Assim que as informações foram encaminhadas para nossa equipe, deflagramos a Operação”, contou.

Com o objetivo de desarticular o esquema, as investigações devem seguir. “A finalidade é restringir o desbloqueio de celulares, resultado de furtos ou roubos durante os festejos”, completou a delegada.