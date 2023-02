Polícia Militar reforça segurança nas proximidades dos circuitos

A Polícia Militar da Bahia está realizando operações nas proximidades dos circuitos do Carnaval e nas estações de transporte coletivo para garantir a segurança dos foliões. As abordagens estão sendo feitas para os passageiros dos coletivos, carros de aplicativos e outros meios de transporte.

A ação da PM no Carnaval é a Operação Folia em Paz, que é para reforçar a segurança nas principais vias de Salvador e nas regiões próximas aos circuitos. O capitão responsável pela operação Roberto Bonfim disse que os meios de transporte recebem uma atenção especial, que garante a locomoção das pessoas na ida e na volta para casa. “São pontos focais de táxis, carros por aplicativo, estações de metrô, inclusive nos pontos de ônibus e nas estações de transbordo, para que os trajetos dos foliões até os circuitos da festa sejam o mais tranquilo possível”, falou o Capitão.

O Governo do Estado investiu R$70 milhões para a operação de segurança no Carnaval de Salvador. Em 2023, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) está com um esquema especial de segurança para garantir a tranquilidade da festa, que pela primeira vez conta com o uso da tecnologia Long Term Evolution (LTE), por meio de rádios de comunicação em tempo real. No Carnaval ainda tem 42 portais de Abordagens, que são equipados com câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial e detectores de metais.

Com o uso da tecnologia, a SSP, por meio também das Polícia Civil, Militar e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, empregou mais de 30 mil agentes para reforçar a segurança do cidadão nos dias da folia.