Primeira-dama brinca sobre fala de Anitta: "Meu marido é gato mesmo"

Após o elogio da cantora Anitta ao prefeito Bruno Reis, a primeira-dama Rebecca Cardoso brincou com a fala da artista e concordou com os elogios. A declaração aconteceu durante uma coletiva de imprensa do gestor municipal na manhã neste domingo, 19.

"Eu acho que Anitta é uma mulher visionária e eu concordo, meu marido é gato mesmo, um charme. Eu estou muito feliz pela repercussão, foi ótimo porque as pessoas reconhecem isso de fato. Quando a Anitta fala, que é um fenômeno, você reconhece mais ainda. Então, sempre se comportar e tudo bem, pode admitir, pode falar que é gato, que é famoso, eu acho e concordo", disse.

Anitta chamou o prefeito de "bofe gato" e expressou "que delícia", na sexta-feira, 17, durante a passagem do seu trio no circuito Dodô (Barra-Ondina).

"A gente tem que viver todas as fases da vida e respeitar essa interação que os artistas tem, essa leveza. Eu acho que isso acontece porque ele é assim também, ele gosta da resenha, é um homem jovem e está ótimo", completou a primeira-dama.

O prefeito destacou que, após a fala de Anitta, ganhou dez mil seguidores no seu perfil nas redes sociais em um dia e foi a matéria mais lida de todos os sites.

"Toda essa resenha contribui para o nosso carnaval. Ontem era a matéria mais lida de todos os sites. O ser humano gosta principalmente das coisas que envolvem as questões pessoais e como eu estou com muito crédito em casa, a primeira dama se divertiu como todos nós e isso é muito importante para Salvador", ressaltou.