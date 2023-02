'Ressaca da Timbalada' acontece neste domingo no Candeal

Após uma série de shows ao longo de seis dias de folia, temporada marcada também por ingressos esgotados, a banda Timbalada, liderada por Denny Denan e Buja Ferreira realiza neste domingo, 26, última edição de seu tradicional ensaio de verão no Candyall Guetho Square.

A festa tem o nome “Ressaca da Timbalada”. Os ingressos estão à venda na loja Bora Tickets, localizada no 2° piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Serviço

O que: Ressaca da Timbalada

Onde: Candyall Guetho Square

Quando: 26 de fevereiro, a partir das 16h30

Atração: Timbalada

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site