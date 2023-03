Ressaca do Bailinho agita Pelourinho nesta sexta

O Largo Quincas Berro D’água, no Pelourinho, recebe, nesta sexta-feira, 3, a Ressaca do Bailinho, a partir das 20h. O DJ Pureza abriu os trabalhos na pista de dança e, em seguida, o Bailinho de Quinta vai matar a sede da folia de carnaval, que mal terminou e já deixa saudades.

No carnaval, o Bailinho estreou o FEEERVO, trio independente que agitou a pipoca no circuito Barra-Ondina, além de se apresentar em diversos palcos. O grupo fez show na Ilha de Itaparica, no Pelourinho, em camarotes.

O Bailinho de Quinta é formado pelos músicos Graco, guitarra e voz; Juliana Leite, vocalista; e Thiago Trad, na bateria. Os ingressos para o show desta sexta estão à venda no Sympla.

Serviço

Ressaca do Bailinho

Quem: DJ Pureza e Bailinho de Quinta

Quando: 3 de março, sexta, a partir das 20h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água, Rua do Açouguinho, 12 - Pelourinho

Ingressos: Sympla