Rodrigo Mussi comemora presença no Carnaval após grave acidente

Estreante no Carnaval de Salvador, o ex-BBB Rodrigo Mussi afirmou que é “presente estar aqui” diante dos últimos acontecimentos que mexeram com sua vida.



Após a pausa de dois anos da folia por conta da pandemia de Covid-19, Mussi precisou lidar ainda com o grave acidente que sofreu em meados do ano passado.

Após uma difícil recuperação, o paulista está vivendo intensamente o que chamou de sua “segunda chance”.

“Essa é minha primeira vez em Salvador e de verdade, é um presente estar aqui. Tudo que estou vivendo é uma segunda chance na minha vida e estou aproveitando ao máximo. Era um sonho vir ao Carnaval de Salvador, então estou me jogando. A energia daqui é surreal, algo que sempre me falavam mas que você só tem noção real quando chega aqui”, afirmou.

Tido como um dos grandes jogadores do BBB 22, o influencer avaliou a atual edição do programa, onde tem sido bastante citado por conta de uma relação com a jogadora de volei Key Alves, e evitou declarar torcida por algum participante.

“Tem uma galera jogando ali, outros nem tanto, normal. Tenho acompanhado, não com tanta frequencia, acho que o jogo ta legal e rendendo, mas não to torcendo por ninguém no momento”