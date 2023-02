Salvador recebe quatro navios com mais de 17,5 mil turistas

Durante o período de Carnaval, Salvador recebe quatro navios de cruzeiro, trazendo mais de 17,5 mil turistas. Na segunda-feira, 20, atracou o MSC Seaview, com 5.210 passageiros. Nesta terça-feira, 21, chegaram dois navios: Volendam (1.432 passageiros) e o MSC Seashore (5.632 passageiros).

Já na Quarta-feira de Cinzas, 22, será a vez de receber o Costa Firenze, com capacidade de 5.246 passageiros.

A Secretaria de Turismo realiza um receptivo especial no terminal de passageiros do porto, com baianas estilizadas e desfile do Rixô Elétrico, além de disponibilizar guias de turismo bilingues e agentes de informação para orientar os visitantes.

Na temporada que vai até abril, são esperados 400 mil cruzeiristas em Salvador e Ilhéus, que injetarão mais de R$ 240 milhões na economia baiana. O gasto médio individual é de R$ 600.