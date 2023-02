Salvador registra nove casos de racismo no Carnaval

O carnaval de Salvador teve nove denúncias de racismo em 2023. O dado é da Secretaria De Promoção Da Igualdade Racial, dos Povos e das Comunidades Tradicionais (Sepromi), que realizou campanha educativa, atendimento preventivo e acolhimento dos casos de violação de direitos na esfera racial, durante os seis dias da folia.

Entre os dias 16 e 21 deste mês, a unidade móvel do Centro de Referência Nelson Mandela funcionou na Avenida Milton Santos, em Ondina. O serviço contou com uma equipe multidisciplinar, formada por advogados, psicólogos e assistentes sociais, para receber as vítimas de racismo, registrar os casos e acionar instituições parceiras.

As denúncias também puderam ser realizadas por telefone e no plantão integrado dos Direitos Humanos, na sede do Procon, na rua Carlos Gomes, no Centro de Salvador.

Secretária Ângela Guimarães alertou antes do início do carnaval, que o racismo teria "tolerância zero" | Foto: Dante Nascimento | AG. A TARDE