Saulo pinta 'arco-íris' com pipoca fantasiada no Campo Grande

O cantor Saulo Fernandes faz a festa com sua Pipoca das Cores no circuito Osmar, no Campo Grande, no último dia oficial do Carnaval do Salvador. Nesta terça-feira, 21, o público fez questão de mostrar todo o carinho e respeito pelo artista. E não faltaram fantasias na despedida.

A dentista Verena Vasconcelos, 35, fã da personagem de uma série de streaming, foi fantasiada de Wandinha Addams para a avenida. Essa é a primeira vez que decidiu passar o Carnaval de Salvador fantasiada. E não esconde a saudade no último dia oficial de folia na capital baiana.

"A saudade vai batendo. Geralmente curtia o Carnaval sem fantasia, mas como sou muito fã da personagem, por ser perigosa, decidi colocar a fantasia", disse a dentista ao Portal A TARDE.

A Luciene colocou uma roupa colorida e fitinhas no cabelo para curtir a pipoca de Saulo Fernandes. Junto com a sobrinha, Laisa, 18, que estava vestida de diabinha, ela não escondeu a paixão pelo artista.

"Eu sempre acompanhei Saulo, desde o tempo da banda Eva. E, apesar da saudade já bater por causa do último dia de folia, a gente espera curtir muito", disse Luciene.

Saulo deixou a banda Eva em 2012, com o objetivo de seguir em carreira solo. De lá para cá, tem puxado pipocas com milhares de foliões nas festas de rua da capital baiana.

A chamada Pipoca das Cores foi realizada pela primeira vez no Carnaval de 2019, com inspiração no "Holi", um festival tradicional de cores que ocorre na Índia.

O pó que colore o Campo Grande nesta terça-feira é feito de Zim, uma substância atóxica, biodegradável e lavável, características que garantem a diversão da galera com segurança.