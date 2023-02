Secretário de Cultura mira artistas em alta para Micareta de Feira

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, Jairo Carneiro, marcou presença no circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira, 20.

O titular da pasta disse ao Portal A TARDE que analisa as estratégias usadas na folia da capital para a organização da Micareta de Feira 2023, que vai acontecer de 20 a 23 de abril.

Além da parte organizacional, Carneiro articula para ter na tradicional festa de Feira algumas das atrações que estão em alta no Carnaval de Salvador deste ano, a exemplo de Ivete Santos, Bell Marques e o cantor Oh Polêmico.

"Primeiro, gostaria de parabenizar o prefeito Bruno Reis pela organização do Carnaval. E a gente olha tudo que pode ser aplicado para a Micareta de Feira. Além disso, a gente espera contar com artistas como a Ivete, o Bell, além daqueles que estão em alta, como Oh Polêmico", disse o secretário.

O titular da pasta ainda disse que busca o fortalecimento dos grupos culturais que já fazem parte da festa feirense, com um olhar especial para os artistas locais.