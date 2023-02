Sedur apreende cerca de 16 mil bebidas irregulares

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) apreendeu, nos dois primeiros dias de Carnaval de 2023, 15.683 bebidas irregulares nos circuitos. O total já é maior do que o acumulado em todo o Carnaval de 2020, quando foram apreendidas 11.740 unidades.

“Estamos trabalhando de forma ostensiva para evitar a venda de bebidas em garrafas de vidro e proteger as marcas dos patrocinadores oficiais do Carnaval. Nossos fiscais estão circulando por todos os circuitos e atentos as irregularidades. Se a bebida for irregular, será apreendida”, explica o diretor de fiscalização da Sedur, Alexandre Tinôco.

Nesta sexta-feira, 17, as equipes de fiscalização apreenderam 9.257 bebidas que não estavam relacionadas aos patrocinadores oficiais ou armazenadas em garrafas de vidro. Já na quinta-feira, 16, foram apreendidas 6.426. A ação é respaldada pelo Decreto Municipal 36.644/ 2023, que disciplina a exploração de atividades dentro dos circuitos oficiais do Carnaval.