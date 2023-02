Semop promete debater ideias para melhorar cadastro de ambulantes

O Secretário de Ordem Pública de Salvador, Luciano Ribeiro, afirmou nesta terça-feira, 21, à imprensa, que assim que o Carnaval terminar vai debater ideias que tem como objetivo melhorar o credenciamento dos ambulantes para a folia dos próximos anos. O cadastro deste ano foi repleto de polêmicas, com vendedores dormindo nas ruas e realizando protestos na sede da secretaria em busca de uma vaga para trabalhar.

“Vamos intensificar as ideias que ouvimos, as experiências que nós vivemos e vamos tentar implementar alguma coisa que tente melhorar para os próximos anos”, disse Luciano.

Além disso, ele também detalhou algumas ideias que podem ajudar os ambulantes que tiveram dificuldade de se cadastrar para trabalhar no Carnaval de 2023. “Uma dessas ideias é criar um amplo credenciamento e estabelecer critérios para a escolha daqueles que vão participar dos próximos carnavais”, completou o Secretário.

Semanas antes do início do Carnaval centenas de ambulantes acamparam em frente à sede do órgão público, formando longas filas para tentar trabalhar na folia. Ao todo, duas mil vagas foram disponibilizadas para trabalhar nos circuitos.

