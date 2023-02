Sobre música, Leo Santana diz que é importante a identificação

Que a música "Zona de Perigo" está na boca do povo ninguém duvida, mas a constatação ainda é uma surpresa para Leo Santana. Com a agenda lotada, o cantor se apresentou no segundo dia de folia no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e no Camarote Salvador na sexta-feira, 17. Ao Portal A TARDE, o artista declarou que é importante o título de música do carnaval, mas prioriza a identificação do público.

"Eu vou ser bem sincero, eu me despreendi de toda alusão à música do carnaval em 2010, que a gente ganhou o troféu Dodô e Osmar com a música Rebolation, mas não ganhou outras premiações. Quem viveu essa era sabe o que eu tô falando.Não vou ser hipócrita de dizer que não quero que minha música chegue bem no carnaval, mas eu comecei a tirar isso de mim junto à equipe. Levou um tempo, mas eu falei: 'Vamos fazer música e deixar que as pessoas se identifiquem" ', ressaltou.

Além da música, a coreografia também viralizou nas redes sociais após um vídeo do cantor dançando. A publicação segue rendendo memes e reações tanto dos fãs e seguidores quanto de influenciadores digitais de todo o Brasil. Leo contou que o engajamento aconteceu de forma orgânica e inesperada.

"Tinha zero expectativa. Ela surpreendeu tanto o público e, principalmente, a equipe porque era uma canção que a gente vinha executando desde outubro no nosso repertório, nos shows de estrada e tal. Então, era mais uma canção no repertório só. [...] E eu fiquei assustado porque geralmente a gente paga a divulgação que é normal. O povo falou: 'Que tanto dinheiro é esse que Leo Santana está colocando?'. Mas foi zero, foi tudo de forma orgânica. Eu até fiquei com um pouco de receio e perguntei à gravadora e produtora. Se pagou banca digital, os influencers. Mas foi zero. A dancinha ajudou que é de fácil acesso. Agradeço a Edilene Alves que é minha coreógrafa. Estou muito feliz por isso", revelou.

O artista ainda falou sobre a preparação durante a maratona de shows durante o período. O cantor tem uma agenda de 16 apresentações neste carnaval.

"A preparação é mais vocal com o meu fonoaudiólogo. Ele que acompanha em todos carnavais e no período do São João que também é bem puxado. A maior preocupação é a voz. Eu fisicamente consigo me adaptar porque treino bastante, tenho uma boa alimentação. Também tenho o acompanhamento da otorrino, é toda uma equipe. Assim, são 16 shows em sete dias e ainda faltam 13", afirmou.

Sobre os planos após a folia, o cantor disse, sem muitos detalhes, que pretende gravar o DVD no Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Entretanto, ele declarou que antes vai tirar alguns dias de férias para ter um momento de descanso com a família.

"Depois das férias, eu vou gravar meu DVD. Estamos decidindo se vai ser no Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. O último foi aqui em Salvador. Vou ficar só doze dias de férias", antecipou.