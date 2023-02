“Todo mundo aqui é piranha”, brinca Alinne Rosa sobre tema do Bloco

Com um sábado de Carnaval animado, a cantora Alinne Rosa saiu do Farol da Barra comandando o Bloco 'O Vale', no Circuito Barra-Ondina. A cantora, que lançou seu novo hit “Piranha”, apostou no tema de fantasia de piranhas para os foliões.

“Só coloquei todo mundo para se mostrar de verdade, todo mundo aqui é piranha [risos]. Estou aqui com o olho vermelho, que a piranha também tem o olho vermelho, eu vim em homenagem a ela e nós todos. Vai ser um mar de piranhas e hoje a gente vai nadar muito”, comentou.

“Estou enlouquecendo de amor, muita felicidade para todo mundo, guardei todo meu amor para caramba. Então tenho muita coisa para mostrar, a gente vai se divertir muito, vai ser uma noite inesquecível”, completou.

Com um público majoritariamente LGBTQIA+, a cantora destacou também sobre o apoio e o carinho que recebe dos seus foliões.

“Eles que me carregam, não sou eu que carrego eles. Eu amo demais, cada música que eu faço é pensando neles, cada look que eu me apresento é pensando neles. Eu recebo o carinho de volta, nas redes sociais principalmente. Eu sou muito acarinhada”, disse.

O trio saiu por volta das 20h30 do Farol da Barra, com foliões cantando todas as músicas puxadas pela cantora. Antes de começar o Carnaval de Salvador, Alinne fez dois ensaios de verão do Bloco, com participações de Ivete Sangalo e Daniela Mercury.

“Foi maravilhoso, a galera se divertiu muito, eu senti que a vibe do Vale ia ser maravilhosa”, contou.