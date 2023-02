Tony Salles desce do trio durante pipoca no Campo Grande

Após três dias puxando a pipoca no circuito Barra / Ondina, o Parangolé foi às ruas no circuito Campo Grande neste domingo, 19. Na ocasião, o cantor Tony Salles não resistiu à energia do público e desceu para a rua, fazendo uma festa com os foliões.

Durante sua apresentação, Tony Salles cantou sucessos como “Abaixa que é tiro”, “Ela não quer guerra com ninguém” e a sua aposta para este verão, “Bombeiro”.

Após três apresentações, o Parangolé só volta a tocar no Carnaval de Salvador na terça-feira, 22, quando retorna para a capital baiana após show no Nordeste para comandar o bloco 'As Muquiranas'.