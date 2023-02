Veja o que foi destaque no circuito Barra/Ondina nesta sexta

Nesta sexta-feira, 17, passaram pelo Circuito Dodô (Barra/Ondina), vozes da axé music, funk, e pagodão , além de famosos, como a atriz Bruna Marquezine, que veio, mais uma vez, curtir o verão na cidade do Carnaval.

Com o hit “Zona de Perigo”, forte concorrente como música do Carnaval 2023, o gigante Léo Santana animou a Avenida com o bloco Nana. Vestido de branco e com uma asa metalizada, o cantor trouxe animação para a Avenida. Cantou hits chicletes, como “Destampei”, “Rala Rala” e mais novos como “Não se vá”.

Anitta também animou a Barra. Reconhecida por suas conquistas internacionais, a cantora usou um look metalizado em homenagem a Joana D’Arc.



Ela trouxe convidados para o trio. Entre eles, Oh Polêmico, cantor do hit "Deixa Eu Botar Meu Boneco”, também concorrente a música do Carnaval e Bruna Marquezine.

A atriz usou um vestido lilás com estampa do Bob Esponja da marca italiana Giuliano Calza Design, avaliado em R$ 8,5 mil, e caiu na folia junto aos foliões pipoca.

Voz clássica do carnaval de Salvador e conhecida pelos blocos de público gay, como “Largadinho”, Cláudia Leitte trouxe para o look a temática do seu novo álbum, o Realverso. Com uma roupa em cores rosa pink e preto, a cantora puxou o bloco Blow Out, estreante no Carnaval.