Carnaval 2026: prefeituras baianas têm até esta sexta (19) para garantir apoio

As prefeituras que desejam contar com o suporte do Governo da Bahia para o Carnaval de 2026 precisam se inscrever até esta sexta-feira, 19, às 18h.

Este é o prazo para inscrição no edital de chamamento público que oferece apoio técnico e financeiro para o Carnaval e eventos correlatos em todo o estado.

Coordenado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), o edital é destinado a eventos carnavalescos, pré-carnavais, lavagens e manifestações culturais agendadas entre os dias 4 de fevereiro e 8 de março de 2026. Ao todo, serão contemplados até 80 municípios baianos.

Critérios para repasse para o Carnaval

A seleção dos municípios não é aleatória. Segundo o chefe da SUFOTUR, Gustavo Stelitano, os aportes serão definidos com base em critérios jurídicos, fiscais e técnicos.

Fatores como o fluxo turístico da cidade, a relevância histórica do seu Carnaval e o território de identidade serão determinantes para a classificação nos grupos de repasse.

Os valores estão organizados em cinco categorias:

Grupo A - R$ 700.000,00

Grupo B - R$ 580.000,00

Grupo C - R$ 480.000,00

Grupo D - R$ 350.000,00

Grupo E - R$ 250.000,00

Como se inscrever

Para facilitar a participação dos gestores municipais, a SUFOTUR disponibilizou duas modalidades de inscrição: