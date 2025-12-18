CARNAVAL
Carnaval 2026: prefeituras baianas têm até esta sexta (19) para garantir apoio
Chamamento público da SUFOTUR tem edital que prevê repasses de até R$ 700 mil para 80 municípios baianos
Por Redação
As prefeituras que desejam contar com o suporte do Governo da Bahia para o Carnaval de 2026 precisam se inscrever até esta sexta-feira, 19, às 18h.
Este é o prazo para inscrição no edital de chamamento público que oferece apoio técnico e financeiro para o Carnaval e eventos correlatos em todo o estado.
Coordenado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), o edital é destinado a eventos carnavalescos, pré-carnavais, lavagens e manifestações culturais agendadas entre os dias 4 de fevereiro e 8 de março de 2026. Ao todo, serão contemplados até 80 municípios baianos.
Critérios para repasse para o Carnaval
A seleção dos municípios não é aleatória. Segundo o chefe da SUFOTUR, Gustavo Stelitano, os aportes serão definidos com base em critérios jurídicos, fiscais e técnicos.
Fatores como o fluxo turístico da cidade, a relevância histórica do seu Carnaval e o território de identidade serão determinantes para a classificação nos grupos de repasse.
Os valores estão organizados em cinco categorias:
- Grupo A - R$ 700.000,00
- Grupo B - R$ 580.000,00
- Grupo C - R$ 480.000,00
- Grupo D - R$ 350.000,00
- Grupo E - R$ 250.000,00
Como se inscrever
Para facilitar a participação dos gestores municipais, a SUFOTUR disponibilizou duas modalidades de inscrição:
- Através de formulário na plataforma Google Forms.
- Presencial: Na sede da superintendência, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
