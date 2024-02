Carnaval: 76% dos bares e restaurantes esperam lucrar mais | A TARDE

A expectativa dos bares e restaurantes para o Carnaval é de faturamento maior neste ano do que em 2023. Segundo pesquisa nacional da Abrasel, feita com 1878 empreendedores, 81% dos entrevistados devem abrir durante os dias de festa. De acordo com o público que participou do levantamento, 75% esperam faturar ter um rendimento melhor do que na edição anterior da folia.

Os dados apontam ainda que 33% dos estabelecimentos que vão abrir no Carnaval encaram a data como extremamente importante/muito importante para o faturamento, enquanto para 24% é mais ou menos importante. Para 25% é pouco importante e 18% encara o faturamento nos dias de festa como não importante.

O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, afirmou que a expectativa é positiva para o setor diante de um cenário econômico favorável para o Brasil, no entanto, existem outros desafios que devem ser levados em consideração.

“O cenário de queda da inflação e dos juros, aliado ao aumento no número de empregos, cria um ambiente propício para um Carnaval mais lucrativo para bares e restaurantes. A união desses fatores impulsiona o poder de compra dos consumidores e contribui para nos fazer acreditar em um Carnaval com crescimento de até 15% no faturamento do setor. O atual cenário econômico também teve influência na queda da porcentagem de estabelecimentos operando em prejuízo, o menor índice desde outubro de 2022. O que ainda representa um desafio para o setor são as dívidas, que seguem afetando o dia a dia de boa parte das empresas. Apesar da melhoria no faturamento, ainda há dificuldade dos empreendedores em conseguir quitar as contas atrasadas, adquiridas durante o período mais crítico da pandemia”, afirma.