Carnaval: carrinho de ambulante pega fogo e Magnata promete ajuda | A TARDE

Um carrinho de pipoca pegou fogo durante a passagem do bloco "As Muquiranas" pelo Campo Grande, na tarde deste sábado, 10. Integrantes do bloco gritaram: "fogo, fogo" para chamar a atenção do cantor Bruno Magnata, que demorou para perceber a situação. Após ouvir o grito da multidão, o cantor interrompeu o show e chamou o Corpo de Bombeiros.

Antes mesmo dos bombeiros chegarem ao local, uma pessoa da produção do Governo do Estado e a Guarda Municipal apagaram as chamas com um extintor de incêndio. Aparentemente, ninguém ficou ferido.

Com o show parado e a situação controlada, o cantor Bruno Magnata convidou a ambulante para subir no trio e pediu o pix da mulher para ajudar com o prejuízo.

Bastante emocionada, a vendedora ambulante Reziane Ferreira, moradora de Periperi, subiu no trio, onde o cantor da banda La Fúria prometeu ajudá-la com uma quantia de R$ 2 mil reais para comprar um novo carrinho.

Segundo informações de quem estava próximo ao carrinho, o incêndio foi causado pela explosão de um botijão de gás.





