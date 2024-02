Carnaval chega no seu penúltimo dia com 25 presos pelo Reconhecimento | A TARDE

O Carnaval 2024 de Salvador entra no seu penúltimo dia com 25 foragidos da Justiça localizados pelo Reconhecimento Facial. Os indivíduos respondiam a processos por homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto e dívida de pensão alimentícia.

Na divisão por circuito, 13 foragidos da Justiça foram encontrados no circuito Dodô, oito localizados no Osmar, três alcançados no Batatinha e um na cidade de Porto Seguro.

A Secretaria de Segurança Pública SSP) informa que outro 125 flagrantes foram registrados. As ocorrências envolviam roubos, furtos, tráfico de drogas, importunação sexual, entre outros delitos.

Reduções dos roubos e furtos

Os crimes contra o patrimônio (roubos e furtos) nos circuitos Dodô (Barda/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico de Salvador) seguem com diminuições. Os roubos em queda de 36%, com 101 casos este ano, contra 159 registros em 2023.

Os furtos contabilizam queda de 9%, saindo de 710 ocorrências na festa de 2023, para 642 casos no Carnaval de 2024.