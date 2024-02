Carnaval com chuva? Saiba a previsão do tempo para a folia em Salvador | A TARDE

Os primeiros quatro dias do Carnaval de Salvador deste ano devem ter períodos de temporais. A previsão do tempo aponta pancadas e chuvas moderadas de quinta-feira, 8, até domingo, 11.

As temperaturas devem variar entre 24ºC (mínima) e 32ºC (máxima), com riscos para desabamentos e deslizamentos de terra no sábado e domingo. Esses dois dias terão mais probabilidade de chuva, com 90% e 80% de chances, respectivamente.

Os dias que antecedem a abertura do Carnaval, entre segunda e quarta, também terão possibilidade de chuva, com céu parcialmente nublado.

A Codesal informou que o sistema de baixa pressão e ventos úmidos vindos do oceano Atlântico favorecem a ocorrência das chuvas.