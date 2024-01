Carnaval da Bahia vai homenagear 50 anos dos blocos afro | A TARDE

O ano de 2024 será de festa para os blocos afro. São 50 anos do Ilê Aiyê, 45 anos do Olodum, 45 anos do Malê Debalê, 30 anos da Banda Didá, 25 anos do Cortejo Afro e 75 anos do Afoxé Filhos de Gandhi.



Os aniversários serão homenageados pelo Governo do Estado. Neste ano, o tema do Carnaval da Bahia será: "50 anos dos blocos afro. Nossa energia é ancestral". O anúncio foi feito nesta terça-feira, 9, após reunião do governador Jerônimo Rodrigues com representantes de entidades e blocos afro no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Em entrevista, o secretário da Cultura, Bruno Monteiro, explicou a proposta de homenagear os blocos afro, tomando como ponto central os 50 anos do Ilê. Segundo ele, foi decisão do governador de consultar os grupos sobre as intenções de homenagem.

"Foi uma decisão do governador que para fazer a homenagem, nós consultemos os grupos sobre as nossas intenções, saber se eles aceitam, e aí é esse o diálogo que nós estamos tendo aqui nesse momento, claro, também fazendo um balanço das ações do ano passado para cá, com a criação de um grupo de trabalho para ampliação do Ouro Negro, que já aconteceu com as indicações futuras, mas sobretudo aí, também de celebração, que é o momento. É muito importante para essa história, para a história dos blocos afro, dos afoxés como um todo. E aí é isso que nós estamos nesse momento debatendo com as outras entidades".

Além da celebração do Carnaval, o encontro abordou a reivindicação dos blocos afro por um apoio mais constante que não se restrinja apenas ao período carnavalesco. Durante a reunião, houve uma análise das ações realizadas desde o ano anterior, incluindo a criação de um grupo de trabalho para a ampliação do Carnaval Ouro Negro, com indicações futuras.

"Há uma reivindicação de um apoio mais permanente que não se restringe ao Carnaval. Nós assumimos o compromisso no ano passado, o Ouro Negro já traz isso ao ampliar o apoio para as lavagens, para as festas populares, para micareta, para carnavais do interior. Mas nós estamos estudando também a partir dos recursos da lei Aldir Blanc, da política nacional Aldir Blanc, um apoio continuado a essas entidades que o nosso entendimento é que elas não fazem só Carnaval, elas fazem a cultura é o ano todo".

De acordo com o governo, neste ano, serão destinados cerca de R$ 15 milhões para o programa que concede apoio financeiro às entidades de matrizes africanas como blocos afro, afoxés, samba, reggae e blocos de índio, para a realização dos seus desfiles carnavalescos. Esse é o maior aporte já disponibilizado pelo edital.