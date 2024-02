Carnaval de Lençóis começa neste sábado com desfile de blocos e shows | A TARDE

Os quatro dias de festa do Carnaval de Lençóis começa neste sábado, 10, com o Desfile dos Blocos na Ria XV de Novembro às 9h da manhã.

Durante a noite, a Concha Acústica dá início aos festejos com Agita Lençóis e Banda Via Folia às 20h.

No domingo, 11, haverá matinê com o DJ Morcego e Agita Lençóis, além de banho de Espuma e Oficina de Máscaras às 15h. Durante a noite, a festa fica por conta do Grupo 014 e show com Thiago Carvalho.

Na segunda-feira, 12, a festa começa no fim da tarde. Às 18h30 acontece a concentração do Bloco das Estrelas na Avenida dos Estudantes, que desfila até a Concha Acústica. Encerrando o dia, o DJ Morcego e Banda Toke Novo prometem agitar o público.

Na terça-feira, 13, o dia começa com a Matinê com o Palhaço Faísca, Banho de Espuna e Projeto Criança Feliz. Às 17h haverá o Agita Lençóis e, encerrando a folia, a Banda Os Quatro se apresenta às 20h.