Carnaval de Maragogipe tem Filhos de Jorge, Gerônimo e Jau; confira | A TARDE

O Carnaval de Maragogipe, no centro-leste baiano, começa oficialmente nesta sexta-feira, 9, com o desfile do Bloco das Almas, na Praça dos Mascarados.

Neste sábado a programação segue com um concurso de Marchinas, além de shows de Linaldo Araújo, Pagode Segredo e A Trybbo. A folia segue no domingo, com o Pagode dos Zamigos, Jau, Iracema e Thaiz Ramos, Netto Brito e O Melhor.

No mesmo dia, na Praça, haverá apresentações de Charanga do Bilinho, concurso de máscaras e fantasias, Ronaldo Luiz e Orquestra e Ikon Mathone.

No mesmo espaço, na segunda-feira, 12, a folia segue com Charanga do Badaró e concurso de Máscaras, Edson Soares e Orquestra Carnavalesca e, por fim, Oswaldo Souza.

Enquanto isso, no Palco, a festa fica por conta de Coisa Boa, Apimentada, Leo Caster, Amaury Quirino e Malafaia. Na terça-feira, quem sobe ao palco é o cantor Gerônimo Santana, além de Aldair Medina e Banda Aeronave, Filhos de Jorge, Tatay Guerreiro, Toté e O Dono da Loja.

No mesmo dia, a festa segue na Praça com Dó Alves e Orquestra, João Guimarães e Orquestra, Orquestra os Astronautas, além da divulgação do resultado do concurso de máscaras e fantasias.