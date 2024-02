Carnaval de Salvador atinge 2 milhões de foliões no sábado | A TARDE

O Carnaval de Salvador atingiu seu público recorde em 2024. De acordo com o Sistema de Reconhecimento Facial da SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia), aproximadamente 2 milhões de foliões acessaram os três circuitos principais da folia soteropolitana neste sábado, 10.

Conforme dados oficiais, o circuito Dodô (Barra-Ondina) foi o que concentrou a maior quantidade de foliões, com mais de 1 milhão de pessoas. O circuito Osmar (Campo Grande) recebeu outras 700 mil pessoas, enquanto o Batatinha (Centro Histórico) registrou 184 mil foliões.

O volume de foliões no sábado superou com facilidade os dados apresentados pela SSP-BA nos dois dias anteriores. Foram 1,2 milhão de pessoas na quinta-feira, 8, e outras 1,4 milhão na sexta, 9.

No total, somando os três dias oficiais da festa, 4,6 milhões de pessoas passaram pelos portais de abordagem da SSP-BA, conforme registro das câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial.

Por circuito, o acumulado é de 2,6 milhões no Barra-Ondina; 1,6 milhão no Campo Grande; e 395 mil no Centro Histórico.