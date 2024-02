Carnaval de Salvador: Marcelo Werner comemora números da Segurança | A TARDE

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, apresentou os números em relação à violência no Carnaval de Salvador. O balanço foi feito nesta quarta-feira, 14, no camarote da Polícia Militar, montado no Circuito Dodô, em Ondina.

De acordo com o chefe da pasta, o Governo do Estado fez o “maior carnaval de todos os tempos” em 2024. Ele destacou a “inovação das câmaras de segurança nos 43 portais com a contagem de pessoas” que, para Werner, “foi fundamental para as forças de segurança tomarem posições corajosas”.



“Por isso que, em determinados momentos, tivemos sim, e faremos toda vez que for necessário trazer a resguardar a vida e manter a integridade física das pessoas, que fechar temporariamente alguns circuitos”, disse.



Ainda de acordo com o secretário, os portais apreenderam mais de 7.500 objetos, na sua maioria itens perfurocortantes, que poderiam causar lesões graves às pessoas dentro dos circuitos. “É bom que se diga que também tivemos mais de 300 pessoas presas ao longo do circuito, 36 dessas de reconhecimento facial, mostrando a importância da tecnologia”, pontuou.

Tivemos também, esse ano, muita inovação através da inteligência, direcionando as forças de segurança. Nós tivemos redução dos principais índices, não tivemos mortes no nosso circuito, a gente festeja isso. Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública da Bahia

Werner concluiu dizendo que, apesar do recorde de público em 2024, “não houve nenhuma morte, tivemos redução de mais de 20% nos roubos com uso de violência nos nossos circuitos. Tivemos um leve aumento em relação aos furtos de celulares, mas em razão da quantidade de pessoas, eu posso dizer que foi uma diminuição em relação ao ano passado”.