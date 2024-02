Carnaval de Salvador terá inventário de Emissão de Gases Estufa | A TARDE

O carnaval de Salvador vai passar por um estudo inédito de verificação de emissão de gás estufa (GEE). O inventário vai acompanhar e analisar a movimentação de toda a frota de veículos oficiais da prefeitura durante o evento, trios elétricos, minitrios, pranchões, além de geradores de energia utilizados nos palcos, banheiros químicos e contêiners, possibilitando o reconhecimento e a quantificação das fontes de emissões.

Segundo o diretor da empresa AC Consultoria, Augusto Cruz, responsável pela análise, o trabalho será realizado durante cerca de vinte dias incluindo profissionais da prefeitura e da consultoria.

O resultado do estudo permitirá que ações capazes de reduzir o impacto ambiental associado às emissões geradas sejam definidas. "Esta é uma ação da prefeitura da cidade, dentro da sua agenda de mitigação do aquecimento global”, afirmou.

O inventário gerado vai quantificar as emissões de CO2, por meio da coleta de dados cedidos pela gestão municipal. Essas informações serão convertidas e calculadas utilizando metodologias reconhecidas pelo Comitê de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, garantindo a qualidade dos resultados.

“Neutralizar uma parte importante das emissões de carbono da maior festa popular do planeta, não só fortalece ainda mais nosso Carnaval, mas também demonstra o comprometimento do município com a causa, e contribui para conscientizar mais pessoas quanto a questão das mudanças climáticas”, destaca o presidente da Secretaria de Turismo de Salvador (Saltur), Isaac Edington.

O objetivo é fazer a compensação com o plantio de árvores. O consultor Augusto Cruz lembra que este tipo de ação fortalece o profissionalismo do carnaval da capital baiana, que cada vez mais foca na sustentabilidade.

A ideia foi inicialmente aplicada no último evento de réveillon, o Virada Salvador 2024, na Arena Daniela Mercury. A conclusão do inventário do carnaval será entregue à prefeitura no mês de março.