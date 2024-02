"Carnaval mais desafiante de todos", diz Isaac Edington | A TARDE

Em um balanço do Carnaval de Salvador deste ano, durante coletiva de imprensa no Camarote Brahma, nesta terça-feira, 13, último dia de folia momesca, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, afirmou que esta foi a edição do evento mais desafiante de todas.

"Sem sombra de dúvidas. Mas o que eu acho que é muito importante é que a cidade está preparada, pois tem um capital humano e um capital intelectual extraordinário", afirmou, ao ser perguntado pelo Portal A TARDE sobre se o nível de dificuldade deste ano foi maior do que o de anos anteriores.

Lotação acima do esperado nos circuitos e atrasos fora do comum na saída dos trios elétricos estiveram entre os obstáculos da edição de 2024 da folia momesca.

Este é o último ano do primeiro mandato do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tentará a reeleição. "O prefeito citou hoje pela manhã que é um legado que se deixa pela cidade, porque é lógico, este ano temos eleição", concluiu.