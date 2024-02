Carnaval raíz: Armandinho e Irmãos Macêdo puxam trio a moda antiga | A TARDE

O trio sem cordas puxado por Armandinho e os Irmãos Macêdo relembrou sucessos 'das antigas' nesta terça-feira, 13, de Carnaval, último dia oficial da folia em Salvador.

Com solos irreverentes de guitarra baiana, no maior estilo folia clássica, Armandinho e os Macêdo agitaram os foliões do circuito Dodô (Barra-Ondina) com hitsa como 'We Are Carnaval' e 'Eva', hits que ano a ano seguem abalando os festejos.

Folião raíz e das antigas, Mario Marcos disse ao Portal MASSA! que sente falta de outros artistas com a mesma 'pegada' musical de Armandinho. "Desde quando eu conheço de Carnaval, Armandinho é um ícone da música, da guitarra baiana. Eu sempre ouvi falar dele. É muito importante a presença dele, porque o Carnaval está perdendo um pouco a beleza e muitas coisas que estão aí não batem. Pra mim, Carnaval é isso, Armandinho", disse o folião.