"Carnaval sem Mudança do Garcia não é o mesmo", diz Marta Rodrigues | A TARDE

Um toque de irreverência misturado com reivindicações sérias e imprescindíveis à população. Assim é a Mudança do Garcia que vai às ruas sempre nesta segunda-feira, 12, de Carnaval.

"Carnaval sem mudança não é Carnaval. Aqui temos um ponto de encontro importante, onde as pessoas fantasiadas levam a mensagem de protesto e reivindicações", disse a vereadora Marta Rodrigues (PT).

A vereadora destacou ainda os protestos relacionados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

"A gente percebe aqui ,a espera do povo que aqui está, já a espera da hora do ex-presidente ir para o lugar que merece estar, e aqui na Mudança do Garcia é protesto para todos que fazem por merecer', ressaltou.

Em relação ao nome do candidato do PT ao governo do Estado da Bahia, Marta diz que a hora ainda não é de afirmação e destaque ao indicado.

"Qualquer alusão que façamos aqui pode trazer consequências perante ao Tribunal Regional Eleitora (TRE-BA), até porque estamos em pré-campanha", finalizou.