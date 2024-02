Carnaval terá ônibus gratuitos e 126 linhas funcionando 24 horas | A TARDE

Faltam oito dias para o início oficial do Carnaval de Salvador e nesta quarta-feira, 31, a prefeitura apresentou os serviços disponibilizados para a festa. Uma das preocupações dos foliões sempre é a mobilidade para ir e voltar da folia, mas não restarão opções, que vão desde transporte gratuito até linhas com funcionamento por 24 horas.

O Carnaval de Salvador terá 140 linhas de ônibus, sendo que 126 destas vai funcionar por 24 horas. Cerca de 1000 rodoviárias estão escalados para trabalhar durante os seis dias da folia.

Setenta e dois ônibus vão operar gratuitamente na linha Lapa/Calabar, para acessar a Avenida Centenário. O embarque será feito na Estação da Lapa, térreo, plataforma F, e na Avenida Centenário próximo à entrada do Calabar.

Haverão pontos especiais de ônibus no Vale do Canela, defronte ao Viaduto Menininha de Gantois; na Avenida Garibaldi, em frente ao Monumento Cleriston Andrade; na Avenida Centenário próximo ao Calabar; e na Praça Cayrú, no Elevador Lacerda.

Além disso, o Expresso Carnaval também estará à disposição com 150 veículos com ar-condicionado. Serão 5 linhas: Salvador Shopping x Barra (atrás do Vitória Center), Salvador Shopping x Ondina (atrás da Praça Bahia Sol), Shopping Paralela x Barra (atrás do Vitória Center), Salvador Norte x Barra (atrás do Vitória Center), Salvador Norte x Barris (em frente à Transalvador) x Garibaldi (Instituto de Geociências da UFBA). Cada trecho custará R$ 18.

Além disso, ainda há esquema especial para táxi, mototáxi, aplicativos e nos ascensores.

Táxis

Quem optar por ir de táxi, terá à disposição 7283 veículos em 18 pontos especiais. Confira locais: Vale do Canela (Viaduto Menininha do Gatois); Avenida Joana Angélica, próximo ao Colégio Central; Rua Politeama de Cima, defronte ao Instituto Feminino da Bahia; Parte interna da Estação da Lapa; Terminal da Barroquinha, ao lado do posto policial; Rua do Tijolo, ao lado do Viaduto da Sé; Av. Oceânica, em Ondina, próximo à Rua Senta Pua; Rua Edgar da Mata, em Ondina, perpendicular à Av. Milton Santos; Av. Centenário, na Barra, último retorno/próximo à Rua Airosa Galvão; Praça Cayru, em frente ao Elevador Lacerda; Rua Gabriel Soares, perpendicular à Ladeira dos Aitos; Ladeira do Taboão, próximo à Praça do Pelourinho; Rua Barão de Sergy (Porto da Barra); Av. Anita Garibaldi, próximo à Rua Agnelo de Brito; Av. da França, próximo ao galpão 7 da Codeba; Dique do Tororó, próximo à entrada Sul da Arena Fonte Nova. Táxi especial: Rua Macapá, Ondina.

Mototáxi

Serão 1200 mototaxistas nos seguintes pontos: Bolsão de estacionamento próximo ao cruzamento das ruas Politeama de Baixo com Direita da Piedade, no lado oposto ao ponto de taxi; Av. Oceânica (ISBA), Praça Bahia Sol; Av. Garibaldi, bolsão do retorno próximo ao monumento Clériston Andrade; Acesso ao Campo Grande para o Vale do Canela; Av. Centenário, entre as Ruas Airosa Galvão e Artur Neiva; Praça Cayru, próximo ao Elevador Lacerda; Terminal da Barroquinha; Av. Joana Angélica, imediações do Colégio Central.

Aplicativos

Os motoristas de aplicativo vão embarcar os desembarcar os passageiros nos seguintes pontos: AV. Centenário – Rua Djalma Ramos; AV. Centenário – Praça Oscar Hilário; AV. Anita Garibaldi, acesso à Federação; Rua da Paciência (Rio Vermelho); Rua do Salete, próximo à Faculdade Cairu.

Ascensores

O Elevador Lacerda terá funcionamento gratuito, 24 horas, das 06h30 do dia 08/02 (quinta) às 19h do dia 14/02 (quarta-feira de cinzas). O Plano Inclinado Liberdade - Calçada opera também gratuitamente das 06h às 22h, entre os dias 08/02 (quinta) a 13/02 (terça).

Os demais ascensores (Gonçalves, Pilar e Taboão) funcionam das 7h às 17h na quinta, sexta e sábado (08, 09 e 10/02), e fechado no domingo, segunda e terça (11, 12 e 13/02).