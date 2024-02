Carol Peixinho prefere não revelar torcida no BBB | A TARDE

Presente no Camarote Brahma na noite desta terça-feira, 13, último dia do Carnaval de Salvador, a ex-BBB Carol Peixinho disse não ter escolhido um participante para torcer na atual edição do reality show.

"Deixa rolar mais um pouquinho, só tem um mês", justificou a baiana, que esteve na 19ª edição do Big Brother Brasil, que aconteceu em 2019.

Nascida no mesmo estado que o participante Davi, Carol é namorada do cantor Thiaguinho, que é amigo do participante Rodriguinho.