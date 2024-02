Casal interrompe o Carnaval para assistir jogo do Vitória | A TARDE

Um telão próximo de um posto de gasolina na Barra tem a atenção de apenas duas pessoas, no início da noite deste sábado, 10.

A partida entre Vitória e ABC, válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, passa despercebida no local, que fica próximo do Victória Center, a poucos metros do circuito Barra-Ondina.

Os dois únicos pares de olhos atentos ao jogo são os do casal Myla Monteiro e George Paz. "Mesmo com o Carnaval, não deixo de pensar no time", disse Myla, que é rubro-negra.

George, que é tricolor, nega que a derrota do Bahia por 1 a 0, para o River do Piauí, tenha dado aborrecimento, mas diz não conseguir se desconectar totalmente do futebol, mesmo com o Carnaval.

"É importante a gente estar acompanhando os times, seja o de minha esposa, seja o meu", afirma George.