Catadores recolhem mais de 13 toneladas de material reciclável | A TARDE

O projeto 'EcoFolia Solidária - O Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente' coletou, durante o primeiro dia oficial de Carnaval, nesta quinta-feira, 8, 13.201,4 toneladas de material reciclável depositados nas 10 centrais de coleta montadas pelo projeto. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) com apoio das Secretárias de Meio Ambiente (Sema), Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) , Políticas para as Mulheres (SPM) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

Até o início desta sexta-feira, foram beneficiados 535 catadores, com entrega de 454 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Com o investimento de aproximadamente 3,2 milhões de reais, o projeto EcoFolia Solidária contemplará, ao todo, 2.500 catadores de materiais recicláveis de 16 cooperativas parceiras.

O secretário da Setre, Davidson Magalhães, acompanhado da juíza do Tribunal Regional do Trabalho (TRT5-Ba), Manuela Hermes, e da procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT-Ba), visitaram a central de coleta montada na Ladeira da Montanha, nesta sexta-feira, com a finalidade de acompanhar o trabalho das cooperativas e o apoio aos catadores e catadoras de material reciclável.

O projeto EcoFolia Solidária destinou aos catadores o fardamento adequado (calça, camisa, boné), produzido pela Cooperede de Feira de Santana, EPI’s (botas e luvas), mochila produzida por empreendimento solidário e equipe técnica para execução da ação durante a folia.

Das mais de 13 toneladas recebidas nas centrais, 11.918,90 toneladas foram coletados pelos catadores ligados ao coletivo das 12, que atua em seis centrais, sendo 6.539 toneladas de alumínio e outros 5.379,90 toneladas de plástico e pet.