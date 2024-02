CEO do Bahia avalia momento do time: "Expectativa boa no Brasileirão" | A TARDE

O CEO do Esporte Clube Bahia, Raul Aguirre, esteve no camarote Expresso 2222 na noite desta sexta-feira, 9. Em conversa com o Portal A TARDE, o empresário enalteceu o carnaval de Salvador.

“Eu tô achando o máximo e me lembra muito a energia que a gente vê no estádio também. Então, essa terra maravilhosa, abençoada, tem muito a oferecer. E é muito lindo, realmente, e só vindo pra entender”, comentou.

Aguirre também avaliou o momento do Bahia após a chegada do grupo City. “Bom, é o primeiro ano do projeto, não é? A gente tem investido significativamente em diversas frentes, e veremos os resultados no final deste primeiro ano”, afirmou.

Ele disse ainda que os próximos passos são continuar a construir a equipe e ter o maior sucesso possível nos próximos torneios como Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Segundo ele, há uma expectativa boa para o Brasileirão.