Circuito Osmar tem pipoca de Ivete e Saulo; confira programação | A TARDE

Circuito Osmar tem pipoca de Ivete e Saulo; confira programação
Confira programação completa de atrações do circuito
O circuito Osmar (Campo Grande) é um dos mais antigos do carnaval de Salvador. Neste ano, ele será mais valorizado, com atrações como Ivete Sangalo, que completa 30 anos de carreira em 2024, e puxa um trio pipoca no último dia de Carnaval, em 12 de fevereiro, na terça-feira, após quatro anos.
Confira a programação completa do circuito nos dias de folia:
8 de fevereiro (quinta-feira)
PIPOCA MUDEI DE NOME
DANIELA MERCURY
XANDDY HARMONIA
VIVIANE TRIPODI
LÁ FURIA
BANDA A MULHERADA
AFROCIDADE
O POETA
THIAGO AQUINO
ALERTA GERAL (XANDE DE PILARES E GRUPO FUNDO DE QUINTAL)
PAGODE TOTAL (É O TCHAN / SAMBA TRATOR / COMPANHIA DO PAGODE)
AMOR E PAIXÃO (NELSON RUFINO / BATIFUN / EDUARDINHO FORA DA MÍDIA)
BLOCO DA CAPOEIRA/ AFRO MANGANGÁ (TONHO MATÉRIA)
BANDA BANKOMA
GROOVE DA LAGE
PROIBIDO PROIBIR (BANDA FUZUKDA, OZ FAVORITOS, SALAMAH, PAGODE DO VINNY, BIA MAIA, SAMIRA RIBEIRO, BETINHO SIMPLESMENTE NÓS, TOP PRIME, DINHO SAMBA COMUNIDADE)
FOGUEIRÃO (JORGE FOGUEIRÃO / MILLER, NOELSON DO CAVACO, ALAN DUDU)
SAMBA E FOLIA (SAMBA TDN / SAMBA & SUOR / JAIRINHO)
AFRO REGGAE BAHIA
SAMBATERRAMAR
MÁRCIA CASTRO
9 de fevereiro (sexta-feira)
BERGUINHO
PIPOCA DE SAULO
NONATO SANSKEY
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO
BANDA RUY TAPAJÓS
PÍNAUNA POWER
SAMBA DE LADAINHA
OS EFICIENTES
GRUPO PÉ DE LATA
CORRUPÍO
ARCA DO AXÉ
MARQUINHOS CAFE
TIO BARNABÉ
LOS CUATRO BAILE DE MASCARAS
OS MORTALHAS
ALINE ATAÍDE
SOM DO SISAL
MAQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 70, 80 e 90
RIKK PARTER
FILOMENA BAGACEIRA
ISQUEMINHA
VITROLAB
PROJETO ESPECIAL ESCOLINHA DE MÚSICA IRMÃOS MACEDO (BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR E BANDA EMIM)
JUAN E RAVENA
PARANGOLÈ
LÁ FURIA
ATTOOXXA
ALEXANDRE LEÃO
ORKESTRA RUMPILEZZ
FANTASMÃO
POLIMANIA (ESCANDURRAS)
O POETA
BANDA CHICANA
GUIG GHETTO
CBX
TRIO DO REGGAE (ISAAC GOMES E CONVIDADOS)
LUCIANO CALAZANS
EXCLUSIVA DO SAMBA (NÁTALIA MAGNO / SANDUBA / SAMBA DE NÊGO / MANIA DE SER / LAZÁRO BIGODE / PAULINHO SUCESSO / NAIÁ CAMARGO / DE OUTRA FORMA)
BLOCO DOS SERVIDORES (SAMBA DO PRETINHO)
ALVORADA (VOU PRO SERENO, ROBERTO MENDES, GRUPO MOVIMENTO, BURUNGUNDUN)
REDUTO DO SAMBA
OLODUM
FILHOS DE MARUJO (BANDA VIOLA DE MARUJO E CONVIDADOS)
SAMBA POPULAR
CORTEJO AFRO
AS TRANSFORMISTAS
SOWETO
BIG BLOCO GUETO (BBG) - NEGÃO DAVI SAMBA DO MULHERÉ
MILLENAR
OS NEGÕES (BANDA AFRO OS NEGÕES E CONVIDADOS)
CLUBE DO SAMBA NA AVENIDA
10 de fevereiro (sábado)
PIPOCA DOCE (CARLA PEREZ)
TODO MENINO É UM REI / PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ (BANDA PERCUSSIVA UNIRÁ QUINÁ)
BANDA IBEJI
ZUM ZUM MEL KIDS (SYMONE MORENA)
BANDA DA SAUDADE
BANDA DIDÁ
TARGINO GONDIM
GUIG GHETTO
AS MUQUIRANAS (LÁ FURIA)
CANELIGHT (PAGODE DO VINNY, DNA DO PAGODE)
ALOBÊNED
BOLA CHEIA
É O TCHAN
BABY LÉGUAS / ME DEIXA A VONTADE (EDU CASANOVA / BRASIL DE ÍNDIO)
AS KUVITEIRAS (OH POLÊMICO)
BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
NANDO BORGES
QUABALES E FAVELÊ
VEM SAMBAR (REVELAÇÃO / EDUARDINHO FORA DA MIDIA / SAMBA DO PRETINHO)
MUZENZA
MALÊ DEBALÊ
BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)
TRIO FORRÓ ELÉTRICO (CANGAIA DE JEGUE / FILOMENA BAGACEIRA / CACAU COM LEITE)
JUAN E RAVENA
BANDA BANKOMA
JAKÉ
AFINIDADE
BANDA MUNDO NEGRO
Q FELICIDADE (GABRIELA OLIVEIRA / BANDA ARTE BALANÇO E CONVIDADOS)
PIPOCA DO REGGAE (ITAL CREW / FABIO / KAMAPHEW TAWA)
SEUILSON
BERGUINHO
ILÊ AIYÊ
BAND'AIYÊ
TAYRONE
11 de fevereiro (domingo)
PIPOCA DOCE (CARLA PEREZ)
TIO ELÉTRICO E TIO PAULINHO
IBEJI (MAMBOLADA)
RHATAPLAN (SEM CORDAS) - MARIA ALICE E BANDA RHATAPLAN
EXCLUSIVA / BABY (UNIVERSO KIDS)
ZUM ZUM MEL KIDS (JORGE DRAGÃO E TURMA DA REALISE)
THIAGO AQUINO
PROJETO ANIMOU GERAL - PROJETO ESPECIAL COMCAR
BLOCO DOS PIERROT'S
FILHOS DE JORGE
LÉO SANTANA
LINCOLN
PSIRICO
COMMANCHE DO PELÔ
APAXES DO TORORO
MUQUISAMBA (ESCANDURRAS)
A DAMA
OH POLÊMICO
AS SUBURBANAS (SIMONE MORENO)
100 CENSURA
CARLINHOS BROWN
BLOCO DOS SERVIDORES (FILHOS DE JORGE)
TRIO HIAGO DANADINHO - BT
BANANA REGGAE
BLOCÃO DA LIBERDADE
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
SWING DO T10
12 de fevereiro (segunda-feira)
PROJETO ANIMOU GERAL - PROJETO ESPECIAL COMCAR
COMMANCHE DO PELÔ
TIO PAULINHO E GILMEL NDIA
TRIO BANDA MEL 40 ANOS
BANDA DIDÁ
BANDA DA SAUDADE
THIAGO AQUINO
ESCANDURRAS
BAIANA SYSTEM
AS MUQUIRANAS (PSIRICO)
MUDANÇA DO GARCIA
EDCITY
BAILE DA A5
7KSSIO
TAYRONE
RENATO PIABA
ILÊ AIYÊ
BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)
BANDA MALÊ DEBALÊ
MILLENAR
2 DA GIRA
100 CENSURA
CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO
TRIO PIPOCÃO SINDIMUSICOS - PROJETO ESPECIAL COMCAR
13 de fevereiro (terça-feira)
VAMOS NESSA
INTER
GUIG GHETTO
IVETE SANGALO
BANDA OLODUM
PIPOCA MUDEI DE NOME
PIPOCA DE DURVAL (DURVAL LÉLYS)
PIPOCA DO SAULO
DANIELA MERCURY
XANDDY HARMONIA
TIMBALADA (SEM CORDAS)
AS MUQUIRANAS (PARANGOLÈ)
WILSINHO KRAYCHETE
BANDA DH8
COMMANCHE DO PELÔ
FOUR DAYS (SAMBA TRATOR)
MUZENZA
ILÊ AIYÊ
BAND'AIYÊ
FILHOS DO CONGO
100 CENSURA
SILVANO SALES
JAU