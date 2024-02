Circuito Osmar tem pipoca de Ivete e Saulo; confira programação | A TARDE

O circuito Osmar (Campo Grande) é um dos mais antigos do carnaval de Salvador. Neste ano, ele será mais valorizado, com atrações como Ivete Sangalo, que completa 30 anos de carreira em 2024, e puxa um trio pipoca no último dia de Carnaval, em 12 de fevereiro, na terça-feira, após quatro anos.

Confira a programação completa do circuito nos dias de folia:

8 de fevereiro (quinta-feira)

PIPOCA MUDEI DE NOME

DANIELA MERCURY

XANDDY HARMONIA

VIVIANE TRIPODI

LÁ FURIA

BANDA A MULHERADA

AFROCIDADE

O POETA

THIAGO AQUINO

ALERTA GERAL (XANDE DE PILARES E GRUPO FUNDO DE QUINTAL)

PAGODE TOTAL (É O TCHAN / SAMBA TRATOR / COMPANHIA DO PAGODE)

AMOR E PAIXÃO (NELSON RUFINO / BATIFUN / EDUARDINHO FORA DA MÍDIA)

BLOCO DA CAPOEIRA/ AFRO MANGANGÁ (TONHO MATÉRIA)

BANDA BANKOMA

GROOVE DA LAGE

PROIBIDO PROIBIR (BANDA FUZUKDA, OZ FAVORITOS, SALAMAH, PAGODE DO VINNY, BIA MAIA, SAMIRA RIBEIRO, BETINHO SIMPLESMENTE NÓS, TOP PRIME, DINHO SAMBA COMUNIDADE)

FOGUEIRÃO (JORGE FOGUEIRÃO / MILLER, NOELSON DO CAVACO, ALAN DUDU)

SAMBA E FOLIA (SAMBA TDN / SAMBA & SUOR / JAIRINHO)

AFRO REGGAE BAHIA

SAMBATERRAMAR

MÁRCIA CASTRO

9 de fevereiro (sexta-feira)

BERGUINHO

PIPOCA DE SAULO

NONATO SANSKEY

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO

BANDA RUY TAPAJÓS

PÍNAUNA POWER

SAMBA DE LADAINHA

OS EFICIENTES

GRUPO PÉ DE LATA

CORRUPÍO

ARCA DO AXÉ

MARQUINHOS CAFE

TIO BARNABÉ

LOS CUATRO BAILE DE MASCARAS

OS MORTALHAS

ALINE ATAÍDE

SOM DO SISAL

MAQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 70, 80 e 90

RIKK PARTER

FILOMENA BAGACEIRA

ISQUEMINHA

VITROLAB

PROJETO ESPECIAL ESCOLINHA DE MÚSICA IRMÃOS MACEDO (BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR E BANDA EMIM)

JUAN E RAVENA

PARANGOLÈ

LÁ FURIA

ATTOOXXA

ALEXANDRE LEÃO

ORKESTRA RUMPILEZZ

FANTASMÃO

POLIMANIA (ESCANDURRAS)

O POETA

BANDA CHICANA

GUIG GHETTO

CBX

TRIO DO REGGAE (ISAAC GOMES E CONVIDADOS)

LUCIANO CALAZANS

EXCLUSIVA DO SAMBA (NÁTALIA MAGNO / SANDUBA / SAMBA DE NÊGO / MANIA DE SER / LAZÁRO BIGODE / PAULINHO SUCESSO / NAIÁ CAMARGO / DE OUTRA FORMA)

BLOCO DOS SERVIDORES (SAMBA DO PRETINHO)

ALVORADA (VOU PRO SERENO, ROBERTO MENDES, GRUPO MOVIMENTO, BURUNGUNDUN)

REDUTO DO SAMBA

OLODUM

FILHOS DE MARUJO (BANDA VIOLA DE MARUJO E CONVIDADOS)

SAMBA POPULAR

CORTEJO AFRO

AS TRANSFORMISTAS

SOWETO

BIG BLOCO GUETO (BBG) - NEGÃO DAVI SAMBA DO MULHERÉ

MILLENAR

OS NEGÕES (BANDA AFRO OS NEGÕES E CONVIDADOS)

CLUBE DO SAMBA NA AVENIDA

10 de fevereiro (sábado)

PIPOCA DOCE (CARLA PEREZ)

TODO MENINO É UM REI / PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ (BANDA PERCUSSIVA UNIRÁ QUINÁ)

BANDA IBEJI

ZUM ZUM MEL KIDS (SYMONE MORENA)

BANDA DA SAUDADE

BANDA DIDÁ

TARGINO GONDIM

GUIG GHETTO

AS MUQUIRANAS (LÁ FURIA)

CANELIGHT (PAGODE DO VINNY, DNA DO PAGODE)

ALOBÊNED

BOLA CHEIA

É O TCHAN

BABY LÉGUAS / ME DEIXA A VONTADE (EDU CASANOVA / BRASIL DE ÍNDIO)

AS KUVITEIRAS (OH POLÊMICO)

BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

NANDO BORGES

QUABALES E FAVELÊ

VEM SAMBAR (REVELAÇÃO / EDUARDINHO FORA DA MIDIA / SAMBA DO PRETINHO)

MUZENZA

MALÊ DEBALÊ

BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)

TRIO FORRÓ ELÉTRICO (CANGAIA DE JEGUE / FILOMENA BAGACEIRA / CACAU COM LEITE)

JUAN E RAVENA

BANDA BANKOMA

JAKÉ

AFINIDADE

BANDA MUNDO NEGRO

Q FELICIDADE (GABRIELA OLIVEIRA / BANDA ARTE BALANÇO E CONVIDADOS)

PIPOCA DO REGGAE (ITAL CREW / FABIO / KAMAPHEW TAWA)

SEUILSON

BERGUINHO

ILÊ AIYÊ

BAND'AIYÊ

TAYRONE

11 de fevereiro (domingo)

PIPOCA DOCE (CARLA PEREZ)

TIO ELÉTRICO E TIO PAULINHO

IBEJI (MAMBOLADA)

RHATAPLAN (SEM CORDAS) - MARIA ALICE E BANDA RHATAPLAN

EXCLUSIVA / BABY (UNIVERSO KIDS)

ZUM ZUM MEL KIDS (JORGE DRAGÃO E TURMA DA REALISE)

THIAGO AQUINO

PROJETO ANIMOU GERAL - PROJETO ESPECIAL COMCAR

BLOCO DOS PIERROT'S

FILHOS DE JORGE

LÉO SANTANA

LINCOLN

PSIRICO

COMMANCHE DO PELÔ

APAXES DO TORORO

MUQUISAMBA (ESCANDURRAS)

A DAMA

OH POLÊMICO

AS SUBURBANAS (SIMONE MORENO)

100 CENSURA

CARLINHOS BROWN

BLOCO DOS SERVIDORES (FILHOS DE JORGE)

TRIO HIAGO DANADINHO - BT

BANANA REGGAE

BLOCÃO DA LIBERDADE

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

SWING DO T10

12 de fevereiro (segunda-feira)

PROJETO ANIMOU GERAL - PROJETO ESPECIAL COMCAR

COMMANCHE DO PELÔ

TIO PAULINHO E GILMEL NDIA

TRIO BANDA MEL 40 ANOS

BANDA DIDÁ

BANDA DA SAUDADE

THIAGO AQUINO

ESCANDURRAS

BAIANA SYSTEM

AS MUQUIRANAS (PSIRICO)

MUDANÇA DO GARCIA

EDCITY

BAILE DA A5

7KSSIO

TAYRONE

RENATO PIABA

ILÊ AIYÊ

BLOCO DO CAJÁ (SWING DO T10)

BANDA MALÊ DEBALÊ

MILLENAR

2 DA GIRA

100 CENSURA

CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO

TRIO PIPOCÃO SINDIMUSICOS - PROJETO ESPECIAL COMCAR

13 de fevereiro (terça-feira)

VAMOS NESSA

INTER

GUIG GHETTO

IVETE SANGALO

BANDA OLODUM

PIPOCA MUDEI DE NOME

PIPOCA DE DURVAL (DURVAL LÉLYS)

PIPOCA DO SAULO

DANIELA MERCURY

XANDDY HARMONIA

TIMBALADA (SEM CORDAS)

AS MUQUIRANAS (PARANGOLÈ)

WILSINHO KRAYCHETE

BANDA DH8

COMMANCHE DO PELÔ

FOUR DAYS (SAMBA TRATOR)

MUZENZA

ILÊ AIYÊ

BAND'AIYÊ

FILHOS DO CONGO

100 CENSURA

SILVANO SALES

JAU