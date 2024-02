Coelba reforça canais de atendimento e aumenta o efetivo | A TARDE

A Neoenergia Coelba manterá normalmente o atendimento em toda a Bahia até sexta-feira, 9. Os serviços serão alterados por consequência do Carnaval, que terá início oficial nesta quinta-feira, 8.

As unidades da rede credenciada, onde é oferecido atendimento comercial e arrecadação de faturas de água, telefone, boletos e recarga de celular, também seguirão com as atividades.

O atendimento aos clientes, no entanto, será suspenso na segunda-feira, 12, e só será retomado na Quarta-Feira de Cinzas, 14, após às 12h. As equipes operacionais da distribuidora seguirão de plantão, com um aumento de mais de 70% em seu efetivo.

Os consumidores continuarão tendo acesso a mais de 30 opções de serviços nos canais digitais da Neoenergia Coelba. Os atendimentos poderão ser feitos pela Central de Relacionamento gratuita, no número 116, site ; no aplicativo Neoenergia Coelba, que está disponível nas lojas de aplicativos iOS e Android; além do WhatsApp, através do (71) 3370-6350.

Operação Carnaval

A Neoenergia Coelba manterá em prontidão as equipes técnicas para atendimento a possíveis ocorrências na rede elétrica. O planejamento da distribuidora envolve um esquema especial de atendimento às solicitações de emergência durante os dias de festa.

Serão mais de 450 profissionais por dia, envolvidos diretamente na “Operação Carnaval”, um aumento de 72% no efetivo, incluindo equipes trabalhando em locais estratégicos ao longo dos circuitos da folia e no carnaval dos bairros.

Como ação de manutenção, todos os dias, é realizada a limpeza das redes para retirada de objetos lançados pelo público durante a festa. Em parceria com a SEMOP, equipes especializadas da Neoenergia Coelba vão realizar inspeções diárias para identificação e retirada de possíveis ligações clandestinas, os chamados “gatos’”.

No período da festa, profissionais da Neoenergia Coelba vão permanecer, em escala, no Centro Monitoramento em tempo real da Secretaria de Segurança Pública. O acesso às imagens das câmeras espalhadas pelos circuitos permite que técnicos sejam acionados com maior rapidez e trabalhem com mais agilidade no atendimento às ocorrências relacionadas à energia elétrica.

A central de atendimento 116 permanece à disposição para qualquer solicitação que envolva a rede elétrica. Em caso de interrupção e outros serviços, está disponível, também, o número de WhatsApp (71) 3370 – 6350.