Com exposição e palco, Banho de Mar a Fantasia acontece neste domingo | A TARDE

Com a chegada do mês de fevereiro, as festas pré-carnaval começam a abrilhantar as ruas de Salvador. Neste domingo, 4, a Ladeira da Preguiça, localizada no Centro Antigo da capital, recebe o tradicional cortejo pré-carnavalesco 'Banho de Mar a Fantasia', a partir das 9h. Com o tema “Se a Cidade Fosse Nossa”, neste ano, a festa terá palco fixo, diversas atrações musicais, exposição e workshop para crianças.

Com estimativa de público de cerca de 60 mil pessoas, o cortejo sairá da Ladeira Preguiça, passando pela Av. Carlos Gomes e Dois de julho, ao som dos Filhos de Gandhy, Muzenza, Síbí Dúdú e Charanga Unirson.



Durante o percurso, o folião também poderá ver nas fachadas dos casarões a exposição fotográfica “Mãe Stella de Oxóssi — Retratos de Kayodè”, do fotógrafo italiano e radicado no Brasil Antonello Veneri.



Já no palco, se apresentam as bandas Àttoxxaá e Ministereo Público Sistema de Som, Márcia Castro, DJ Libre Ana e DJ Lunna Monty, In9 Som, o sambista Guiga de Ogum, Samba Ohana, além do workshop DNA do Samba Reggae para crianças.

O tema da folia destacará a necessidade de uma Salvador mais inclusiva, projetada para todos, sem distinção de gênero, raça, classe e orientação sexual.

O Banho de Mar a Fantasia é realizado pelo Centro Cultural Que Ladeira É Essa? da Comunidade da Ladeira da Preguiça, que há 90 anos desenvolve ações na região, gerando renda, promovendo a cultura e turismo local, valorizando a história e o Centro Histórico de Salvador e reivindicando direitos.



A festa tem a produção da DusDois Produção Cultural e Comunicação Visual, coprodução do Afoxé Filhos de Gandhy, Motirô Bahia; apoio institucional da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, do Coletivo Resistência Preta, Olojá Filmes, TVE e Rádio Educadora FM; com patrocínio da Secretaria de Cultura da Bahia, da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), vinculada à Secretaria de Turismo da Bahia, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda da Bahia (Setre) e da Bahiagás.