Com verba superior a R$ 33 milhões, Governo da Bahia lança edital para o Carnaval 2026

O Governo da Bahia lançou nesta quinta-feira, 4, o edital de chamamento público para celebração de convênios de cooperação técnica e financeira com os municípios para realização do “Carnaval da Bahia 2026”. O valor total é de R$ 33,25 milhões.

A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) será a responsável pela administração do edital, para viabilizar a festa momesca em até 80 dos 417 municípios baianos. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 15 de dezembro.

O Chamamento Público abrange os eventos realizados no período carnavalesco, entre 4 de fevereiro, e 8 de março, ainda que possuam nomenclaturas específicas diversas, tais como “pré-carnavais”, “lavagens”, “ensaios” e manifestações culturais semelhantes.

De acordo com a SUFOTUR, somente serão considerados inscritos os municípios que apresentarem toda a documentação exigida no edital, disponível no www.ba.gov.br/sufotur.

“A Bahia é o principal destino do Carnaval do Brasil, que é um dos mais importantes produtos turísticos do país. Nosso Estado realiza a maior festa carnavalesca do planeta. O edital tem como objetivo impulsionar o turismo doméstico e regional por meio do incentivo à realização das festividades carnavalescas, fortalecendo a economia criativa e gerando impactos positivos na cadeia produtiva do Turismo”, destaca o superintendente da SUFOTUR, Gustavo Stelitano.

Para Stelitano, o projeto “Carnaval da Bahia” se consolida, no turismo e na cultura, como “importante instrumento de desenvolvimento econômico e social do Estado”.

Do valor total do edital, cada município pode receber o máximo R$ 700 mil e o mínimo de R$ 250 mil, a partir de critérios jurídicos-fiscais e técnicos – levando em consideração aspectos como territórios de identidade, fluxo turístico, história, cultura e tradição carnavalesca, que serão analisados por uma Comissão Especial de Avaliação, formada por representantes da SUFOTUR, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Relações Institucionais e Casa Civil.

A inscrição para o edital poderá ser realizada através da modalidade virtual, preenchendo-se o formulário na plataforma Google Forms (através do link https://forms.gle/KmvxFURXYxCydv8n9). Ou na modalidade presencial, na sede da SUFOTUR.