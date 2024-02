Conheça 9 destinos para fugir do Carnaval de Salvador | A TARDE

O Carnaval de Salvador é uma das festas mais esperadas do ano para os moradores da capital baiana e também dos turistas. Mas o que é festa para uns, pode se transformar em um problema para quem está em solo soteropolitano e não costuma aproveitar a folia momesca. Antes mesmo da abertura oficial, a cidade já começa a respirar os ares festivos, com esquentes que fazem parte do calendário do verão desde as casas de eventos, aos bairros, ocupando também as ruas.

Quem estiver na capital baiana durante o mês de fevereiro vai se deparar com dias seguidos da famosa 'agonia'. Logo no dia 1º, tem a Lavagem de Itapuã. Já na sexta-feira, 02 de fevereiro, tem a tradicional Festa de Iemanjá que será seguida do Fuzuê, no sábado, Furdunço, no domingo, A Melhor Segunda pré-Carnaval, Pipoco, na terça, e Habeas Copos, na quarta-feira, que abre as portas para o Carnaval, que acontecerá entre os dias 8 e 13 de fevereiro.

Pensando no público que quer fugir do Carnaval, o Portal A TARDE preparou uma lista com variados destinos na Bahia que oferecem diferentes opções para quem prefere aproveitar festas menores e também tradicionais, ou apenas a calmaria que locais afastados de Salvador podem oferecer neste período.

Ilha de Itaparica

Ilha de Itaparica | Foto: Divulgação | Site Oficial

A primeira opção é a Ilha de Itaparica. Pela proximidade da capital baiana, o local pode chamar atenção de pessoas que estão divididas entre o agito do Carnaval e a tranquilidade de um clima praticamente de interior, além das praias. Uma hora de travessia no ferry-boat separa o viajante da folia diretamente para o descanso na frente do mar.



Entre as diferentes praias, é possível visitar Ponta de Areia, Cacha-Pregos, Mar Grande e Penha, além de outras. Durante o Carnaval, a cidade costuma receber um número elevado de turistas, que agitam as ruas e aproveitam diferentes opções gastronômicas oferecidas no local, como bares e restaurantes.

Ilha dos Frades

Ilha dos Frades | Foto: Divulgação | Setur

A Ilha dos Frades está localizada na Baía de Todos os Santos e só pode ser visitada de barco. O turista pode escolher pegar uma embarcação direto de Salvador ou seguir de carro ou ônibus até o município de Madre de Deus, pegando uma nova condução aquática no píer da cidade. O viajante ainda tem a opção de retornar no mesmo dia ou pegar uma hospedagem para aproveitar melhor as atrações deste paraíso escondido.



Dentro da Ilha dos Frades, as opções de passeio são grandes. Se hospedando em Paramana, o turista ficará próximo de Loreto e poderá acessar de barco a praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que fica localizada no norte da ilha e oferece uma praia com certificação internacional Bandeira Azul, indicador de excelência sobre a qualidade das águas. No local, ainda é possível aproveitar a Praia da Viração e a piscina natural de Paramana.

Praia do Forte

Praia do Forte | Foto: Divulgação | Site Oficial

Situado em Mata de São João, a Praia do Forte é sempre uma boa opção para quem gosta de aproveitar a Linha Verde. O distrito oferece lindas praias e variadas possibilidades gastronômicas. Durante o feriado de Carnaval, bloquinhos com pessoas fantasiadas desfilam pela cidade.



Com apenas 80 km de distância para Salvador, o local é indicado para quem não quer se distanciar muito da capital baiana, além de ficar relativamente próximo ao Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães. Também é possível festejar na vila, com marchinhas tradicionais e canções de variados estilos, como axé e frevo. Outra atração de Praia do Forte é o projeto Tamar, que preserva as tartarugas marinhas e fica aberto para visitação.

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo | Foto: Divulgação | Site Oficial

Com visuais paradisíacos e grande oferta de gastronomia, Morro de São Paulo se transformou em um destino perfeito para quem quer descanso durante os dias de Carnaval. Localizado a 60km de Salvador, o local oferece vasta opção de pousadas e hotéis, além de restaurantes e quiosques que poderão dar um tempero especial para as praias.



Morro de São Paulo também se destaca pelos pontos próximos, como Praia da Argila e Fonte do Céu, na Gamboa do Morro. Os locais poderão ser acessados de barco ou por quadriciclo de dentro da ilha. O percurso também pode ser feito a pé no período da maré baixa, opção para quem gosta de caminhar.

Boipeba

Boipeba | Foto: Gabriel Carvalho | Setur

A Ilha de Boipeba se destaca por ser um destino para quem deseja curtir o litoral driblando o alto número de turistas que estão em Morro de São Paulo. O local fica no arquipélago de Cairu e conta com belas praias e noites menos movimentadas que outros lugares no período do Carnaval.



Para quem gosta de novidades, é possível realizar a conhecida "Volta à Ilha", que possui uma programação repleta de pontos turísticos nas proximidades de Boipeba. As praias Boca da Barra, Cueira e Moreré se destacam entre as mais procuradas pelos turistas, sendo os maiores atrativos da região. A Vila de Velha Boipeba é o local ideal para se hospedar, com ofertas de restaurantes e hotéis.

Chapada Diamantina

Chapada Diamantina | Foto: Divulgação | Site Oficial

A Chapada Diamantina se torna uma boa opção para quem quer fugir do agito das festas e também prefere um passeio mais alternativo, longe das tradicionais praias e ilhas que estão mais próximas da cidade. Localizada a 417,5 km, o município de Lençóis oferece uma boa estadia, com possibilidades de passeios para conhecer regiões próximas, além de entregar todo o clima de um interior.



Quem gosta mesmo de trilha e quer ter um maior contato com a natureza, também vale muito ficar no Capão. O local costuma ser bastante movimentado pela presença de turistas, mas é uma parada praticamente obrigatória para quem vai para a Chapada Diamantina. Lá, o viajante terá a oportunidade de aproveitar vistas incríveis. De Salvador, é possível chegar na Chapada Diamantina de ônibus.

Itacaré

Itacaré | Foto: Divulgação | Prefeitura de Itacaré

Querida por surfistas e outros praticantes de esportes radicais, Itacaré é um dos mais famosos destinos de praia na Bahia. A cidade recebe um alto número de visitantes durante todo o ano e oferece lindos lugares para passar o Carnaval. Com presença abundante de vegetação, Itacaré tem cachoeiras incríveis e rios, além da atração principal, que é o mar.



Além da prática de esportes, o turista tem a opção de se conectar bastante com a natureza, por meio de trilhas na vegetação de Mata Atlântica. É possível também visitar regiões vizinhas, como as ilhas da Baía de Camamu e a Península de Maraú. Com tantas opções, Itacaré é uma cidade que com certeza deixará o viajante com vontade de voltar.

Trancoso

Trancoso | Foto: Divulgação | Site Oficial

Localizado no município de Porto Seguro, o distrito de Trancoso é um dos mais famosos da Bahia. O vilarejo no Litoral Sul do estado oferece pousadas de luxo com mirantes do alto das falésias, além de áreas isoladas para quem tem o objetivo de fazer viagens tranquilas, sem muita agitação. É possível curtir as praias e fazer passeios pela parte histórica do local.



Como em toda Bahia, o destino oferece opções gastronômicas diferentes e bem temperadas. A programação simples do Carnaval transforma o distrito em um bom destino para quem quer descansar e aproveitar de maneira leve e tranquila o feriado. Trancoso fica a 729,4 km, uma rápida viagem de avião para Porto Seguro resolveria o problema da distância.

Caraíva

Confira possíveis destinos para fugir de Salvador durante o Carnaval | Foto: Divulgação | Prefeitura de Porto Seguro

Também no Litoral Sul da Bahia, o turista tem a opção de ficar na vila à beira-mar Caraíva. O local fica 70 km distante do Aeroporto Internacional de Porto Seguro, sendo pouco conhecido entre turistas, o que torna a região interessante para aquela viagem em família.



Não entram carros na Vila Caraíva, o local oferece pousadas pequenas e aconchegantes além de rio e belas praias. A vila é praticamente toda dedicada ao turismo, por isso, não falta opção quando o objetivo for aproveitar um lugar afastado e de clima tranquilo. Não há grandes redes hoteleiras nem resorts de luxo.