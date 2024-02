"Copa do Mundo da gente", diz Alexandre Peixe sobre o carnaval | A TARDE

Uma das atrações do Camarote Salvador, um dos mais badalados do circuito Dodô (Barra/Ondina), neste primeiro dia de carnaval foi o cantor Alexandre Peixe. Antes de sua apresentação, o cantor conversou com a imprensa e celebrou mais um ano na maior festa de rua do planeta.

“A gente já vem aquecendo há um tempinho bom. Duas semanas que a gente vem fazendo muitos shows, mas lógico que Carnaval é diferente, é meio que a Copa do Mundo da gente. Então, feliz de começar com o pé direito aqui no Camarote Salvador. Mais um ano esgotado, e com folião do Brasil inteiro aqui”, contou o cantor.

Uma das vozes do axé, Peixe se mostrou animado com a nova geração de artistas que vêm surgindo na Bahia e pediu por mais espaço na mídia.

“Eu acho que tem artistas surgindo e o digital vai mostrar isso. Tem alguns artistas começando a lançar suas faixas, seus álbuns, mas normalmente o protagonismo dos artistas consagrados toma conta da mídia. Eu acho que precisaria também um pouco desse espaço para essa turma que está chegando mostrar o trabalho, bater um papo, falar, para gente ter também caras novas chegando, porque tem uma turma boa produzindo aqui na Bahia, sim”, disse o cantor.